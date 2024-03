Ztl nel quartiere San Francesco: aumentano gli stalli per i residenti

Disposta l’estensione dei parcheggi riservati ai residenti nella Zona a Traffico Limitato del quartiere San Francesco. Come rende noto il Comune di Pisa è stata pubblicata oggi la nuova ordinanza della Polizia municipale sulle modifiche alla regolamentazione della sosta all’interno della ZTL Nord, che dispone l’istituzione di ulteriori stalli di sosta riservata esclusivamente ai residenti - dotati di apposita autorizzazione rilasciata da Pisamo - lungo via Giusti (lato nord), via Sighieri, (prolungamento verso nord), via San Francesco (tratto tra via S. Andrea e via Di Simone), via Sant’Andrea.

“A seguito dei vari incontri con i residenti della zona di San Francesco - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - in cui abbiamo ascoltato con attenzione le problematiche dei parcheggi in zona Tribunale, un’area del centro storico abitata da molte persone e densamente frequentata da utenti e professionisti, abbiamo deciso di aumentare il numero di stalli riservati solo ai residenti, in aggiunta a quelli già presenti. Si tratta di un primo provvedimento per andare incontro alle richieste degli abitanti, un primo passo per migliorare la situazione di carenza di parcheggi per chi vive in questa parte del centro storico, ma nel frattempo stiamo proseguendo le interlocuzioni con il Tribunale di Pisa e contiamo di arrivare all’acquisizione della proprietà da parte del Comune, in modo che sia possibile gestire la sosta contemperando le esigenze dei residenti con quelle di servizio del Tribunale. Come già fatto anche nel quartiere Santa Maria, stesso provvedimento verrà preso a breve per la Ztl della zona di San Martino: anche qui procederemo a riservare una parte dei parcheggi solo ai residenti, che saranno contrassegnati dalle strisce gialle anziché blu, in modo da tutelare maggiormente gli abitanti di tutto il centro storico".