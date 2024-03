Disabilità e sport: contributi per acquistare ausili e protesi

Sul sito internet dell'Azienda USL Toscana nord ovest, nella sezione Bandi e concorsi è pubblicato l'avviso pubblico con cui le persone con disabilità fisica possono richiedere contributi per acquistare ausili e protesi per svolgere attività sportive amatoriali.

La Regione Toscana ha infatti affidato alle Aziende Usl l'incarico di avviare, in via sperimentale, questa procedura e stanziato, per l’Azienda USL Toscana nord ovest, oltre 115mila euro per sostenere l’erogazione dei contributi. Le domande devono essere presentate all'Azienda Usl di residenza.

L'avviso elenca tutti i requisiti richiesti e le procedure per il riconoscimento del contributo, che prevedono una valutazione sanitaria clinico-funzionale, effettuata dai competenti servizi sanitari territoriali aziendali, e una valutazione amministrativa dei requisiti.

Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2024, via posta elettronica certificata o via raccomandata A/R.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito ai requisiti richiesti, alle modalità di presentazione della domanda e per ogni altra informazione in più si rimanda alla consultazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta inviando una email a a ausilisportividisabili.atno@ uslnordovest.toscana.it.

Altre informazioni sono disponibili sul sito della Regione Toscana.