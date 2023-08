Auto rubata nel parcheggio dello stabilimento balneare

Un'auto rubata nel parcheggio di uno stabilimento balneare di viale del Tirreno sul litorale pisano. E' stata scoperta nella tarda mattinata di ieri, 16 agosto, da una pattuglia della Polizia intervenuta in seguito alla segnalazione della presenza di una Volkswagen Polo sospetta.

I poliziotti sul posto hanno verificato che l’auto risultava essere stata rubata, come da denuncia sporta il 14 agosto presso i Carabinieri di Pontedera. Il mezzo, non marciante, è stato affidato al soccorso stradale per la successiva restituzione al proprietario, un cittadino residente in Valdera.