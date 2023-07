Autoline Toscane informa che per sabato 22 luglio 2023 è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore nelle province di Pisa, Arezzo, Siena e Grosseto. Il servizio dei bus potrà subire ritardi o cancellazioni di corse dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal con le seguenti motivazioni su Pisa: problematiche sulla vendita a bordo dei biglietti; procedure di versamento dei corrispettivi dei biglietti per il personale afferente alle sedi periferiche; adeguata formazione del personale sulle procedure per la vendita a bordo.

La percentuale di adesione al precedente sciopero di 4 ore proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il giorno 14 gennaio 2022 è stata del 39,79%. Gli orari dei servizi bus possono essere consultati sul sito at-bus.it e tramite la App gratuita 'at-bus', che si può usare anche per acquistare biglietti e abbonamenti. Iscrivendosi all’account 'My at' si possono ricevere informazioni e aggiornamenti sul servizio.