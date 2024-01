Autolinee Toscane, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in Toscana, e dunque anche a Pisa e provincia, ha fatto coincidere con la riapertura delle scuole, lunedì 8 gennaio, l'introduzione delle novità in merito a linee e orari delle tratte urbane ed extraurbane. La nuova organizzazione, però, ha creato disagi già nelle prime ore di servizio: tra lunedì sera e la giornata di martedì sono già stati segnalati disagi da parte di utenti, in particolare della componente studentesca che si serve degli autobus per raggiungere i plessi scolastici cittadini dai comuni limitrofi.

Il presidente della Provincia Massimiliano Angori è tempestivamente intervenuto sulla questione chiedendo la costituzione di un tavolo permanente che coinvolga in un dialogo costante Autolinee Toscane, la Provincia di Pisa e la Regione Toscana al fine di monitorare e migliorare il sistema tpl.

"Con la fine delle feste natalizie è iniziata la nuova organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale gestito sul territorio regionale dall’azienda Autolinee Toscane. I cambiamenti che hanno interessato i comuni dell'area di Pisa hanno visto un aumento totale del numero di corse e dei km percorsi da parte degli autisti con i loro mezzi, autisti ai quali va il ringraziamento da parte di tutti i Comuni" sottolinea Angori in un video pubblicato sul suo profilo Facebook la sera di mercoledì 10 gennaio.



"Putroppo però sono iniziate anche le difficoltà a carico degli studenti: in alcuni casi ci sono stati problemi nelle corse scolastiche dovuti, al di là della frequenza, al numero degli automezzi che prima della riorganizzazione garantivano un completo trasporto dei ragazzi dai comuni della cintura di Pisa verso la città e viceversa, e poi la modifica di alcune corse, che prima erano dirette da alcune scuole verso i comuni dell’area pisana e che adesso non lo sono più. Devo dire che in alcuni casi c’è stata una correzione immediata della criticità a fronte di una mia osservazione particolare, martedì mattina, nei confronti di Autolinee Toscane, che ha portato a delle modifiche già mercoledì - precisa Angori - tuttavia altri disagi si stanno creando perché il cambiamento degli orari introdotto anche per via di un aumento delle corse ha provocato spostamenti degli orari di riferimento e adesso alcuni utenti devono riorganizzarsi perché gli orari delle fermate non sono più compatibili con quelli di ingresso al lavoro".

La portata della riorganizzazione del servizio autobus per Pisa e provincia è importante, visto anche il bacino di utenti che se ne serve, per questo motivo il presidente Angori ha avanzato, nella mattinata di mercoledì 10 gennaio, una richiesta importante che è stata accolta dalla Regione: "Abbiamo chiesto a Regione Toscana, come Provincia di Pisa, la creazione di un tavolo permanente, continuo che consenta di monitorare costantemenete questa riorganizzazione del servizio dei comuni dell’area pisana e quindi del trasporto pubblico locale. Ci auguriamo che a fronte di questo tavolo ci siano immediate correzioni per rendere un servizio migliore a tutti i residenti. Un servizio che, ricordo, è anche a tutela dell’ambiente".