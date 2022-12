Autocarro in vendita sul social network, ma era una truffa: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Palaia hanno denunciato a piede libero due persone per truffa. Gli accertamenti condotti dai militari sono partiti dalla denuncia della vittima che, accettando di versare una caparra per l'acquisto di un autocarro rispondendo ad un'inserzione apparsa sui social network, non è in seguito riuscito a concludere l’affare e neppure ad ottenere la restituzione del denaro anticipato ai due sedicenti venditori.