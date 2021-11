Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno: in arrivo gli avvisi di pagamento

Sono in fase di emissione gli avvisi relativi al pagamento del tributo anno 2021 del Consorzio 4 Basso Valdarno. Gli avvisi di pagamento, come al solito, saranno recapitati per posta o per mail/pec ma, per la prima volta, si potranno pagare grazie al sistema di pagamenti PagoPA, una piattaforma nazionale semplice, sicura e trasparente, basata su canali fisici e online, nata per la pubblica amministrazione ma richiesta anche per gli Enti pubblici in generale.

A seconda dell’importo del tributo, il pagamento avverrà: in un’unica rata con scadenza 15 dicembre 2021 per contributi fino a 80 euro; in due rate con scadenza prima rata 15 dicembre 2021 e seconda rata 31 gennaio 2022 per contributi di importi superiori a 80 euro.

Le modalità di pagamento utilizzabili sono le seguenti: presso tutti gli uffici postali; presso le banche, istituti di credito eroganti il servizio; nei punti vendita sisal, lottomatica, tabaccai convenzionati; nei supermercati/ipermercati convenzionati; dal proprio home banking (utilizzando le funzioni PagoPA e Cbill e riportando il codice avviso); a tutti gli sportelli bancomat abilitati; dal sito del Consorzio, nella apposita sezione PagoPA, sarete reindirizzati sulla piattaforma regionale IRIS, intermediario tecnologico PagoPA dell’ente. Questo sistema, permette quindi di poter scegliere tra diverse modalità di pagamento, tenendo però presente che le commissioni da pagare non sono fisse ma variano a seconda dei canali utilizzati e dalle proprie specifiche condizioni contrattuali.

Per qualsiasi problema e informazione sugli avvisi bonari i contribuenti si possono rivolgere agli uffici telefonando al numero verde 800391760 negli orari di apertura degli uffici, scrivendo alle mail catasto@c4bassovaldarno.it, segreteria@pec. c4bassovaldarno.it oppure solo su appuntamento recandosi negli uffici presenti nella sede di Pisa in via San Martino, 60 – sede di Ponte Buggianese in via della libertà, 28 e sede di San Miniato ( loc. Ponte a Egola) in via Curtatone e Montanara, 49/c nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

La prenotazione dell’appuntamento potrà essere fatta telefonando ai numeri sopra indicati oppure utilizzando il servizio 'il Consorzio ti richiama' nella apposita sezione presente sul sito web: www.c4bassovaldarno.it.