Uno spazio per l'allattamento: anche all'ospedale Santa Chiara arriva il Baby pit stop

Anche a Pisa, all'ospedale Santa Chiara, c’è un Baby pit stop: l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha infatti aderito all’iniziativa promossa dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che vogliono allattare, al seno e con biberon, i propri figli e cambiar loro il pannolino quando si trovano fuori casa.



I Baby pit stop dell’Unicef, che offrono una poltroncina e un fasciatoio allestito con tutto il materiale necessario, si ispirano a un’analoga iniziativa della Leche League - un’organizzazione di volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che desiderano allattare - e rientra nel percorso di certificazione intrapreso dall’Aoup: 'Unicef – insieme per l’allattamento - Ospedale amico dei bambini e delle bambine'.

Hanno promosso e realizzato l’area Baby pit stop le referenti aziendali Unicef, in collaborazione con tutto il dipartimento Materno infantile: il personale infermieristico, medico e ostetrico.