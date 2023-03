'Sport nei parchi': ecco il bando per la gestione della nuova area attrezzata a Cisanello

E' stato pubblicato dal Comune di Pisa il bando 'Sport nei parchi' per individuare il soggetto sportivo che, insieme all'ufficio verde pubblico del Comune, effettuerà la progettazione e successivamente organizzerà la gestione dell'area individuata a Cisanello per realizzare il nuovo progetto per la promozione della pratica sportiva all’aperto. Le associazioni sportive interessate a partecipare al bando hanno tempo fino all’11 aprile per presentare la domanda.

“Esprimo grande soddisfazione per aver intercettato questo ulteriore finanziamento che ci consente di realizzare una nuova area attrezzata per attività sportive - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici e verde urbano Raffaele Latrofa - la direzione è quella che era stata rimarcata anche dallo studio 'Lo Sport come strumento di qualità per la vita' presentato dall’amministrazione in occasione della Giornata Olimpica del Coni per fare un analisi sullo stato dello sport a Pisa. Come è emerso nello studio, la pratica sportiva dei cittadini si è modificata, affiancando all’utilizzo dei tradizionali impianti sportivi, nuovi luoghi di sport all’aperto, aree outdoor all’interno delle aree verdi urbane, a completa disposizione dei cittadini. Nel caso dell’area di via Frascani l’idea di creare una 'isola di sport', palestre a cielo aperto gestite da associazioni del territorio, nelle quali viene proposto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per bambini, ragazzi, adulti, over 65 ed in generale per la comunità, è frutto anche delle richieste che abbiamo ricevuto dagli abitanti del quartiere e dai molti fruitori delle attrezzature a corpo libero che esistono in altre aree fitness della città”.

L’intento dell’amministrazione è quello di creare un’area attrezzata per la pratica sportiva all’aria aperta destinata ad un’ampia utenza, prevedendo che le attrezzature possano essere utilizzate sia dagli adulti, come dagli utenti over 65 e dai giovani così come anche dagli utenti diversamente abili, in quanto ormai sul mercato sono disponibili attrezzature accessibili e inclusive.

Il progetto 'Sport nei parchi' nasce dal Protocollo d’Intesa firmato da Sport e Salute S.p.A. e ANCI con il quale si predispone un piano d’azione per l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività? sportive e motorie nei parchi urbani in favore di tutti i Comuni italiani. Il progetto del Comune di Pisa è stato ammesso e il contributo è stato concesso. Per realizzarlo è stata individuata come idonea, l’area a verde tra via Viale e via Frascani a Cisanello, in zona Isola Verde, dove verrà realizzata un’area per l’attività sportiva all’aperto attraverso l’installazione di nuove attrezzature costituite da due principali blocchi: un circuito a corpo libero composto da 8 attrezzi, che può essere utilizzato in contemporanea da un minimo di 8 utenti; 8 macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, utilizzabili anche per bambini e utenti diversamente abili.

Il bando e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/it/ bando/bando-sport-nei-parchi- 2023-la-promozione-della- pratica-sportiva-allaperto