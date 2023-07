Si è fatto giustizia da solo, ferendo chi con tutta probabilità lo stava infastidendo. La Polizia di Pisa ha chiuso un'indagine partita alcuni giorni fa in Piazza delle Vettovaglie, nel contesto dei controlli contro la malamovida. Gli agenti erano stati chiamati da un cittadino tunisino, che lamentava di essere stato preso a bastonate da un cittadino orientale titolare di un minimarket di vicinato.

Gli uomini della Questura, sul posto, hanno effettuato i primi accertamenti. Hanno rintracciato la vittima in via Cavalca. Dopo aver riscontrato la ferita alla testa - e consigliato di ricorrere alle cure mediche e di sporgere denuncia - gli agenti hanno riconosciuto il soggetto, in quanto noto per avere un carattere molesto ed irascibile, dovuto all'abuso ricorrente di alcol. Sono poi andati presso l'esercizio commerciale, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dai video si vede la vittima stazionare davanti il locale, fino a che, al culmine probabilmente della vicenda fra lui e il negoziante, si vede quest'ultimo brandire un bastone con due mani come fosse una clava.

All'esercente, convocato in Questura per acquisire la sua versione, è stato contestato sia il reato commesso, sia il fato di non aver allertato il 112 per il pronto intervento delle pattuglie deputate al controllo del territorio. All'uomo è stato notificato anche il decreto del Questore, con efficacia dalla mezzanotte di oggi e per 15 giorni, di chiusura dell'esercizio commerciale ai sensi dell'Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che forniscono al Questore in quanto Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza la possibilità di chiudere temporaneamente quegli esercizi pubblici dove avvengono turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica. Lo scopo è evitare il pericoloso reiterarsi di episodi del genere o di rappresaglie della controparte.