San Giuliano Terme: ottimi risultati per il Nucleo di Polizia ambientale che triplica il personale

Ottimi risultati per il Nucleo di Polizia ambientale del Comune di San Giuliano Terme che adesso aumenta il personale fino a tre persone. Nato dalla collaborazione tra Polizia municipale e ufficio Ambiente, in poco più di un anno dalla sua formazione i controlli e gli interventi sono saliti vertiginosamente, tanto che si è resa necessaria la triplicazione dell'organico già dal mese di settembre.

"Del resto i numeri parlano chiaro - afferma l'assessore con delega all'Ambiente Filippo Pancrazzi - in un solo anno le segnalazioni, verificate al 100%, sono salite da 55 a 800, con un conseguente aumento delle sanzioni laddove si sono rese necessarie, mentre la pulizia dei bordi delle strade è passata da 24 a 136 interventi. Visti i risultati e le esigenze che presenta il nostro territorio, composto da molti chilometri di rete viaria che lambisce diverse tipologie di ambienti, come i centri abitati, le zone agricole, montane e fluviali, abbiamo deciso di investire in questo prezioso servizio, anche in funzione al contrasto della ignobile e illegale pratica dell'abbandono dei rifiuti".

Esprime soddisfazione il Sindaco Sergio Di Maio. "Tutelare l'ambiente significa proteggere la salute dei cittadini e difendere la qualità del nostro territorio, che necessità di un'azione costante di monitoraggio ed eventuale intervento laddove se ne presenta la necessità. Ci affidiamo anche ai comportamenti corretti e rispettosi che devono tenere le persone, anche se spesso bastano pochi incivili per guastare le cose, ma adesso possiamo ulteriormente contrastare i pessimi atteggiamenti di trasgressione delle regole ambientali - afferma il primo cittadino sangiulianese - L'idea di istituire un apposito Nucleo va anche in questa direzione e ci sta premiando: ringrazio chi in questo anno ha svolto il proprio lavoro con senso del dovere ed efficacia, portandoci alla decisione di un rafforzamento dell'organico".