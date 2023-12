Pisa capitale del Servizio civile: 400 studenti alla Stazione Leopolda per la Giornata nazionale

Nel corso della mattinata di venerdì 15 dicembre la Stazione Leopolda ha ospitato la Giornata Nazionale del Servizio civile universale. E' la prima volta che questo importante appuntamento, organizzato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, si svolge fuori dalla Capitale.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti degli ultimi anni delle scuole superiori pisane. Nel corso del talk condotto dal giornalista Mario Benedetto, sono intervenuti giovani volontari ed ex-volontari del Servizio civile universale per raccontare le loro esperienze.

"Come amministrazione siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città questo importante appuntamento - ha detto il sindaco Michele Conti - Voglio pertanto ringraziare il ministro dello sport, Andrea Abodi, per averci dato fiducia e avere scelto la nostra città per l’incontro annuale con i ragazzi del Servizio Civile. Pisa, è noto, è una città che da sempre accoglie e ospita le giovani generazioni. Grazie ad un sistema universitario che la pone tra le prime città in Italia nel rapporto residenti (90mila) e studenti (circa 50mila)".

"Qui i giovani vengono a studiare, formarsi, a prepararsi per il loro futuro lavorativo - ha proseguito Conti - Spesso parte di questi giovani decide di rimanere qui e costruirsi una famiglia. E' pertanto importante che proprio qui, a Pisa, si possa parlare di un tema come quello del Servizio civile universale. Un modo per avvicinare le giovani generazioni, come quelle dei ragazzi e delle ragazze che sono qua oggi e che ringrazio, a entrare in contatto con le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, le associazioni del Terzo settore. Il Servizio Civile può essere il modo di coinvolgerli per svolgere funzioni anche civiche, di solidarietà, cdi cooperazione, verso le proprie comunità di appartenenza".

"Pisa, al tempo del servizio militare obbligatorio, è stata sede di grandi realtà: caserme che accoglievano migliaia di ragazzi da tutta Italia per svolgere il periodo di leva. Oggi la difesa militare del Paese è demandata a personale volontario e altamente professionalizzato. E quel mondo non esiste più. Per le migliaia di giovani, penso alla mia generazione, che un tempo facevano il servizio militare era comunque un periodo di passaggio, dall’età giovanile a quella adulta. Per le giovani generazioni invece l'opportunità di questa fase di passaggio può essere affidata al Servizio Civile Universale. Un’occasione che, se colta, può produrre non solo cittadini di domani ancora migliori e più consapevoli, ma essere anche occasione e opportunità di lavoro per chi vuole coglierle. Ecco perché siamo molto soddisfatti di ospitare oggi questo appuntamento".

"Adesso il messaggio principale veicolato dal Servizio civile universale è la pace - ha aggiunto l'assessore allo sport Frida Scarpa - un concetto che ci spinge ad abbandonare posizioni statiche anche sui temi più importanti che riguardano la nostra vita quotidiana. Il Servizio civile è confronto, condivisione, partecipazione. Senza dimenticare che costituisce anche uno strumento molto utile per il presente e il futuro delle giovani generazioni".