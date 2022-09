Coronavirus in Toscana: il bollettino del 27 settembre

Sono 2.573 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 272 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.301 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.400.324. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.721 persone) e raggiungono quota 1.306.034 (93,3% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 83.534 positivi, +1% rispetto a ieri.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.184 tamponi molecolari e 12.223 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,2% è risultato positivo. Sono invece 3.668 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 70,1% di questi è risultato positivo. L'età media dei 2.573 nuovi positivi è di circa 50 anni: il 13% ha meno di 20 anni, il 15% tra 20 e 39, il 37% tra 40 e 59, il 29% tra 60 e 79 anni ed il 6% ottanta o più.

Coronavirus in Toscana: l'andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 381.309 i positivi dall'inizio dell'emergenza registrati nei comuni della Città metropolitana di Firenze (617 in più rispetto a ieri), 93.562 in provincia di Prato (139 in più), 110.292 a Pistoia (212 in più), 70.554 a Massa Carrara (109 in più), 149.458 a Lucca (278 in più), 162.515 a Pisa (333 in più), 126.831 a Livorno (246 in più), 127.382 ad Arezzo (332 in più), 100.585 a Siena (184 in più) e 77.281 a Grosseto (123 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni. Sono 991 le nuove segnalazioni nell'Asl Centro, 943 nella Nord Ovest, 639 nella Sud Est.

Coronavirus in Toscana: isolamenti, ricoverati e guarigioni

Le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, risultano 83.343 (836 in più rispetto a ieri, più 1%).

Al momento in Toscana risultano pertanto 83.534 positivi, +1% rispetto a ieri. Di questi 191 (14 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: quattro (numero stabile) si trovano in terapia intensiva.

I 1.306.034 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

Coronavirus in Toscana: i decessi

La lista dei decessi si aggiorna con due nuove morti: un uomo e una donna con un'età media di 79 anni.