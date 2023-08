Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.104 nuovi casi di Covid-19: 328 confermati con tampone molecolare e gli altri 776 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.611.662. A oggi in 1.481 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,1% (1.914 persone) e raggiungono quota 1.598.171 (99,2% dei casi totali).

A oggi sono ricoverate in ospedale 174 persone (46 in più rispetto alla settimana precedente, più 35,9%), di cui 3 (2 in più, più 200%) si trovano in terapia intensiva. In 1.307 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (858 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 39,6%).

L'andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 431.397 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (272 in più rispetto alla settimana precedente), 104.700 in provincia di Prato (49 in più), 124.698 a Pistoia (67 in più), 84.457 a Massa Carrara (75 in più), 175.566 a Lucca (108 in più), 188.773 a Pisa (139 in più), 148.570 a Livorno (95 in più), 145.634 ad Arezzo (121 in più), 115.786 a Siena (96 in più) e 90.649 a Grosseto (65 in più). A questi vanno aggiunti 571 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

I decessi

La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 74,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pisa. Sono 12.010 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.803 nella Città metropolitana di Firenze, 966 in provincia di Prato, 1.064 a Pistoia, 728 a Massa Carrara, 1.077 a Lucca, 1.318 a Pisa, 887 a Livorno, 800 ad Arezzo, 704 a Siena, 467 a Grosseto. Vanno aggiunte 196 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.