"No alle uscite didattiche negli spazi militari"

Un no deciso contro ogni contatto delle scuole con le forze militari è quello che arriva dai Cobas con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole che invita docenti e genitori a segnalare uscite didattiche negli spazi delle forze armate come avvenuto in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare con la visita alla 46ª Brigata Aerea.

"Durante il mese di aprile alcune classi dell'Istituto Comprensivo de André di San Frediano a Settimo sono state accompagnate in uscita didattica presso l'aeroporto militare di Pisa, ospiti della 46ª Brigata Aerea" affermano dall'Osservatorio che "già da tempo monitora quanto si verifica nelle istituzioni scolastiche di tutto il Paese, evidenziando come si tratti di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso a livello nazionale".

"Come Cobas Scuola Pisa e Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole esprimiamo tutta la nostra decisa contrarietà a questa tipologia di uscite didattiche. Siamo fermamente convinti che questa presenza sempre più pervasiva delle forze armate nelle nostre scuole debba essere contrastata attraverso una netta presa di posizione da parte di tutte le figure coinvolte a vario titolo nei processi educativi: insegnanti, dirigenti scolastici e genitori - proseguono - come Osservatorio registriamo quotidianamente su tutto il territorio nazionale una miriade di episodi che testimoniano una sempre più massiccia e inaccettabile ingerenza da parte delle forze armate a partire dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado. Non possiamo più accettare tutto questo. Nessuna scuola dovrebbe accettarlo".

"La nostra idea è chiara: non ci può essere alcuna forma di tangenza, alcun obiettivo comune tra chi opera in un aeroporto militare e la scuola. Un aeroporto militare è quanto di più lontano si possa immaginare da uno spazio didattico in cui si accompagnano studenti e studentesse in un percorso di crescita improntato alla cultura della pace e del disarmo" sottolineano ancora i Cobas che lanciano l'invito ai docenti "a collaborare con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole opponendosi all'interno dei propri collegi docenti all'approvazione di uscite didattiche di questa tipologia, e segnalando all'Osservatorio, episodi analoghi".

"Invitiamo in particolare i genitori a non permettere che i propri figli partecipino ad attività condotte in uno spazio militare. La scuola è e deve rimanere luogo di pace" concludono.