Cadavere sui binari a Pisa San Rossore: nessun documento nei vestiti, indagini per risalire all'identità

Sarebbe presumibilmente di una donna di colore il cadavere ritrovato questa mattina, intorno alle 7.45, nei pressi del binario 3 della stazione di Pisa San Rossore. La Polizia ferroviaria si sta occupando del drammatico episodio.

Saranno necessari comunque ulteriori accertamenti per risalire all'identità della vittima visto che nei vestiti non c'erano documenti.

Potrebbe trattarsi di un incidente o anche di un gesto volontario avvenuto stanotte. Il binario 3 è un binario di corsa della linea tirrenica, dove transitano i treni ad alta velocità che da Pisa vanno a La Spezia e non fermano alla stazione di San Rossore. Nessun macchinista si è accorto dell'investimento.



Intanto sulla linea il traffico è tornato alla normalità. I treni Alta Velocità e InterCity, rende noto Trenitalia, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 20 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni, sostituzioni con bus e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 75 minuti.