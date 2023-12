"Nel 2023, quasi 2024, è inaccettabile che diverse famiglie restino senza corrente elettrica per 30/40ore, senza neppure riuscire a ricevere dal gestore informazioni certe sui tempi di ripristino". Un grande disagio è stato vissuto a Calci lo scorso 4 dicembre, quando un'interruzione elettrica ha interessato dalle 22 di lunedì alcune utenze in località La Gabella e, dopo qualche ora, anche in altre zone del territorio comunale. E' il sindaco Massimiliano Ghimenti ha rendere conto di quanto svolto: "Personalmente ho dovuto passare una giornata al telefono fra le segnalazioni dei cittadini e le richieste di risposte alla dirigenza Enel, vedendomi anche costretto a coinvolgere la Prefettura, che ringrazio per averci subito supportato, per avere risposte certe".

A quanto risulta all'amministrazione comunale, soltanto dopo l’interessamento della Prefettura di Pisa, contattata dal sindaco Ghimenti, una squadra di E-distribuzione è arrivata a Calci, nel pomeriggio del 5 dicembre, per rendersi conto della riparazione da fare. "Sempre stando alle informazioni raccolte - prosegue la nota del Comune - si è rivelata più complessa del previsto. Tant’è che la squadra intervenuta non è riuscita a ripristinare il servizio per tutte le utenze coinvolte dal guasto e, nella serata di martedì, il Comune ha deciso di attivare il Centro operativo comunale di protezione civile. E giunti alle ore 10 di mercoledì 6 dicembre, alcune utenze risulavano ancora senza corrente elettrica".

Da qui la dura presa di posizione del sindaco di Calci. "E' inaccettabile - dice - che un colosso come E-distribuzione di Enel abbia queste problematiche sia nei tempi di intervento sia nella comunicazione delle tempistiche per la risoluzione, tanto verso i cittadini-utenti quanto nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per non lasciare sole le persone abbiamo persino dovuto aprire il Centro operativo comunale di protezione civile, al fine di renderci disponibili in caso qualcuno avesse avuto bisogno di assistenza sanitaria o di altro tipo". La richiesta quindi è quella di un cambio di passo in senso positivo per quanto riguarda gli interventi a riparazione dei guasti, con una più attenta e puntuale informazione alla popolazione e all’amministrazione comunale. "Visto quello che costa l'energia elettrica - conclude il sindaco Ghimenti - a famiglie, imprese e pubblica amministrazione, è doveroso che il servizio sia impeccabile!".