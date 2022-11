Reazioni avverse ai farmaci: campagna dell'Asl per promuovere le segnalazioni

"Hai avuto effetti indesiderati dopo l’assunzione di un farmaco? Segnala le sospette reazioni avverse! Il tuo contributo aiuta a rendere i medicinali più sicuri". A partire da questa settimana l'Azienda USL Toscana Nord Ovest lancia la campagna per sensibilizzare i cittadini a segnalare in maniera spontanea le reazioni avverse ad un farmaco.

Il progetto è promosso dalla Unità operativa di Farmaco-vigilanza e dispositivo-vigilanza e prevede che in tutte le farmacie ospedaliere (che in gergo sono chiamati 'Punti Farmaceutici di continuità') i farmacisti siano a disposizione degli utenti per raccogliere eventuali segnalazioni, per fornire indicazioni e distribuire materiale informativo.

Gli utenti riceveranno una piccola brochure con tutte le indicazioni necessarie e dove scrivere le proprie generalità per essere contattati in caso di segnalazione o di richiesta di maggiori approfondimenti.

Il consiglio principale è quello di leggere sempre e con attenzione il foglio illustrativo che si trova nella confezione delle medicine e, nel caso di una sospetta reazione avversa, parlane con il proprio medico o farmacista. Si può inviare una email a farmacovigilanza@uslnordovest. toscana.it oppure riempire il modulo on line sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (alla pagina servizionline.aifa.gov. it/schedasegnalazioni/#/ segnalazione/cittadino).

Il ruolo del cittadino nella farmaco-vigilanza, infatti, è importantissimo. Ogni segnalazione arricchisce il patrimonio di informazioni delle agenzie che si occupano di regolamentare l'uso dei farmaci e rende più aggiornati e chiari i fogli illustrativi. Un modo questo per aiutare i medici a prescrivere i farmaci più adatti e per aiutare, quindi, anche gli altri pazienti.