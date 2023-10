Prevenzione e protezione: al via la nuova campagna vaccinale contro influenza e Covid

Sono circa 60mila e saranno a disposizione delle fasce di popolazione individuate dalla circolare del Ministero della Salute: da lunedì 16 ottobre i medici di base di Pisa e Provincia daranno il via alla campagna di vaccinazione contro l'influenza. Contestualmente entrerà nel vivo anche la somministrazione del siero antiCovid, che potrà essere ricevuto dai pazienti nello stesso appuntamento fissato per l'antinfluenzale. Quest'ultimo è caldamente raccomandato per: persone di età pari o superiore a 60 anni; donne in gravidanza o che hanno appena partorito; bambini senza patologie dai 6 mesi ai 6 anni; soggetti fragili e malati cronici dai 6 mesi ai 65 anni; bambini e adolescenti a rischio di Sindrome di Reye, ospiti delle Rsa e strutture sociosanitarie; caregivers e familiari stretti di persone fragili; personale sociosanitario, personale delle Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e altre categorie di lavoratori esposti a potenziali fonti di contagio.

"La dotazione stanziata dalla Regione Toscana per l'area pisana potrà essere incrementata nel caso in cui le richieste della popolazione dovessero essere più numerose" specifica Giuseppe Figlini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. "Sottolineiamo con forza il messaggio che la vaccinazione delle categorie più deboli e fragili della popolazione è di cruciale importanza - affermano Luca Puccetti, segretario provinciale Fimmg, la dottoressa Serena Batini e la professoressa Caterina Rizzo, docente di Igiene all’università di Pisa - perché anche l'influenza, non soltanto il Coronavirus, rappresentano una minaccia concreta per diverse fasce della popolazione. Si può ancora morire di questi due virus in seguito a complicazioni generate da situazioni concomitanti di fragilità: è molto importante raggiungere una copertura vaccinale estesa per scongiurare questo scenario".

"Da una parte comprendo la 'stanchezza' di molte persone nei confronti della campagna vaccinale - prosegue il dottor Puccetti - perché veniamo da una pandemia nella quale tutti quanti siamo stati 'bombardati' di messaggi sull'importanza della somministrazione del siero antiCovid. Ma se abbiamo superato il periodo più critico è solo e soltanto grazie ai vaccini e non possiamo abbassare la guardia adesso. Neppure nei confronti dell'influenza, ben sapendo che nessun tipo di vaccino azzera completamente il rischio di contrarre la malattia".

Il siero antinfluenzale presenta differenti tarature per le diverse fasce di popolazioni a cui è destinato, mentre il vaccino antiCovid è aggiornato alle ultime varianti in circolazione. "Ricordo che in sede di vaccinazione al paziente sarà offerto anche il siero contro lo pneumococco" sottolinea la dottoressa Batini. La campagna sarà sostenuta dalla collaborazione con l'azienda Net Medica, che assicurerà il supporto informatico per la registrazione degli appuntamenti e della somministrazione dei vaccini ai pazienti, che saranno contattati anche dai volontari di numerose associazioni attive sul territorio che gratuitamente aiuteranno i medici privi della segreteria.

"Raggiungere un'alta percentuale di adesione alla campagna vaccinale è molto importante per scongiurare la diffusione di altre tipologie di virus respiratori che potrebbero contribuire ad appesantire il carico delle strutture ospedaliere - spiega la professoressa Caterina Rizzo - come il virus sinciziale. Nel corso del 2022, su un campione rappresentativo della popolazione del territorio, abbiamo notato che questo virus è molto diffuso non soltanto nelle fasce neonatali e pediatriche, come ci aspettavamo, ma anche tra adulti e soprattutto anziani. Questo progetto europeo prosegue anche con la nuova campagna vaccinale e coinvolge cinque regioni italiane ed è coordinato da Pisa".