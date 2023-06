Il tennis in tutte le sue varianti nei nuovi campi di Fornacette

Nuovi campi nell’area sportiva di Fornacette, nel comune di Calcinaia, per permettere a tutti gli amanti del tennis e in particolar modo delle sue entusiasmanti varianti di poter dare libero sfogo a questa passione.

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 giugno sono stati inaugurati dal sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, dall’assessore allo Sport, Giulio Doveri e dal presidente dell’FC Fornacette Casarosa, Luca Baldi, gli impianti del Padel Fornacette nei pressi del Campo Sportivo Masoni.

Una avveniristica struttura ospita infatti 2 campi di padel, con la possibilità di sperimentare anche l’avvincente ghost padel, un campo che sarà riservato al pickleball e uno in cui si potrà fare partite di touchtennis.

Tante nuove discipline in grado di divertire e impegnare chi avrà voglia di praticarle e che rendono l’impianto gestito dall’FC Fornacette Casarosa ancor più al passo coi tempi.

Dopo l’inaugurazione, tutti in campo con racchette e palline adatte per testare la bontà della nuova realizzazione e anche per l’organizzazione delle gare non si è perso certo tempo considerando che già venerdì 23 giugno alle ore 20.30 è previsto il primo torneo del suggestivo e spettacolare Ghost Padel.