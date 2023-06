Cane abbandonato legato ad un albero, a due passi dal canile

Un gesto vile, orientato probabilmente a far trovare l'animale dai volontari, ma anche pericoloso per la salute di quello che sarebbe il miglior amico dell'uomo. A denunciare l'abbandono è il Parco Canile 'La Valle Incantata', su Facebook. Ieri, 26 giugno, l'associazione ha reso nota la vincenda avvenuta la stessa mattina: il cane è stato lasciato legato ad un cipresso lungo la strada di accesso al rifugio, "con un guinzaglio cortissimo". "Siamo nel 2023, dannazione - scrivono i volontari sul social - non si possono accettare queste cose! Con le associazioni sul territorio che possono aiutarvi, come potete pensare ancora di sbarazzarvi dei vostri animali così? Bastava fare 10 passi in più verso il cancello e parlare con noi, avremmo trovato un modo per aiutarvi".

"La fortuna di questo cane - prosegue il post - è che noi siamo arrivati come ogni mattina puntualissimi dai nostri ospiti, altrimenti con questo caldo senza acqua, non sappiamo quanto avrebbe resistito. Siamo quindi qui a condividere con voi lo sdegno che abbiamo provato anche oggi nel vedere l'ennesimo caso di abbandono. E sapete cosa? Lui nonostante tutto ancora crede nelle persone. Ancora si lascia toccare, gioca e corre con noi volontari. Gli animali sono migliori di noi, non c'è dubbio. Benvenuto alla Valle Incantata piccolino, ti troveremo casa".