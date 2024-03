ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Al termine degli accertamenti, a distanza di oltre due mesi, è arrivata la denuncia per il proprietario di due cani lasciati a morire di stenti all'interno di un garage. Il caso è stato seguito dai Carabinieri di Santa Luce, insieme al personale dell'Asl di Cecina. Secondo quanto si apprende, la prima segnalazione è partita a dicembre scorso, con i militari che hanno riscontrato presso la struttura lo stato di abbandono dei due animali, trovati morti e in evidente stato di deperimento. Intorno a loro numerosi escrementi, chiaro segno di incuria. Il personale sanitario, in questo lasso di tempo, ha accertato che la causa di morte dei cani è stata la mancanza di acqua e cibo. E' quindi in questi giorni è scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.