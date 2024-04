Capannoli: sottoscritto l'accordo di concertazione sindacale sul bilancio comunale

E' stato sottoscritto a Capannoli, questa mattina 17 aprile, l’accordo definito in sede di concertazione sul bilancio di previsione 2024. A siglare l'intesa il Comune e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e i sindacati pensionati Spi Cgil, Snp Cisl e Uilp. Il sindaco Arianna Cecchini, insieme all’assessore alle politiche sociali ed

educative Gloria Vallini e all’assessore alle politiche per la grande età Simona Giuntini, hanno incontrato i rappresentanti sindacali per la firma e fare un punto della situazione sul consuntivo 2023. "Un’occasione per ribadire l’importanza della concertazione sindacale sulle politiche territoriali che questa Amministrazione Comunale porta avanti", commenta Arianna Cecchini. "Capannoli è il primo Comune con cui iniziamo anche il confronto sul bilancio consuntivo", hanno specificato i rappresentanti sindacali.