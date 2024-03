Grande successo di visite registrato alla Chiesa della Spina nei giorni di sabato, domenica e lunedì, in cui la chiesa è rimasta aperta per permettere la visita all’Infiorata dell’Annunciazione realizzata dalla Proloco di Fucecchio in occasione del Capodanno Pisano. Tantissimi tra pisani incuriositi e turisti di passaggio sui lungarni si sono fermati per ammirare la riproduzione con petali di fiori di un’immagine dell’Annunciazione, allestita sul pavimento della chiesa sabato mattina. Per permettere di apprezzare ancora l’opera floreale fino a che non sarà seccata, il Comune di Pisa ha deciso di allungare l'apertura straordinaria della chiesa anche per i giorni di martedì 26 e mercoledì 27 marzo, con orario 10-13 e 15-18.