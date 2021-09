Lutto a San Giuliano Terme: è morta Carla, la madre di Marco Verdigi

"Ieri è scomparsa Carla Verdigi, moglie di Andrea e madre di Domenico Marco Verdigi - scrive su Facebook il sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio - la storia della loro famiglia, legata alla vicenda di Domenico Marco, la conosciamo tutti. Rappresenta un esempio per noi amministratori e per tutta la comunità: la dimostrazione di come anche da un fatto tragico come la morte di un figlio possa nascere una realtà in grado di migliorare la vita di tantissimi bambini in situazioni di difficoltà, come, appunto, l'associazione che porta il suo nome. Carla e Andrea hanno dedicato all'AssociazioneVerdigi ogni giorno della loro vita da diciassette anni a questa parte. Non possiamo fermare il dolore, ma possiamo promettere ad Andrea una cosa: che non sarà mai da solo. A lui vadano le condoglianze di tutta la comunità e un grande abbraccio da parte mia".

"Sono profondamente addolorato per l'improvvisa scomparsa di Carla. Con lei e il marito Andrea, fin dai primi momenti della tragedia che li colpì nel 2004, ho instaurato un lungo rapporto. Mi stringo fortemente al dolore di Andrea e a quello dei familiari" è il messaggio dell'ex sindaco di Pisa Paolo Fontanelli.

"La notizia della scomparsa di Carla Verdigi mi riempie di dolore ed esprimo il più sentito cordoglio al marito Andrea e a tutti i familiari ed amici. Quando il figlio Marco Domenico compì l'eroico gesto a costo della vita, per salvare due bambini in difficoltà nel mare mosso di Marina di Pisa, ero stato eletto da poco presidente della Provincia. In seguito a quei momenti ho avuto l'opportunità di condividere con Carla e Andrea le molte occasioni in ricordo del figlio, a partire dal Premio Marco Domenico Verdigi che con grande amore e profondo senso solidale portano avanti da anni" commenta il consigliere regionale Andrea Pieroni.