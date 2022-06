Carrozze trainate da cavalli: stop alla circolazione nelle ore più calde

"Da oggi a Pisa entra in vigore l'ordinanza che vieta fino al 15 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 16.30, la circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale". Lo ha annunciato il sindaco Michele Conti su Facebook, il 29 giugno. L'azione segue di alcuni giorni la protesta eseguita proprio in Piazza dei Miracoli da un seguito attivista animalista, che aveva realizzato una diretta streaming molto rimbalzata sui social, dove denunciava le condizioni di difficoltà di un cavallo.

"Non possiamo consentire - ha aggiunto il primo cittadino nel post - che i cavalli che trainano carrozze piene di turisti siano fatti lavorare nelle ore più calde di questa estate torrida. Per me, come per molti cittadini e rappresentanti delle associazioni, la tutela degli animali è una priorità". "Mi auguro - ha risposto l'attivista Enrico Rizzi in un commento - che i suoi Agenti facciano un'ottima vigilanza sul rispetto della Sua ordinanza".