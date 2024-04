Sei nuovi cartelli indicano l'accesso a Palazzo Gambacorti e alle Logge di Banchi per le persone con disabilità. Dopo i sopralluoghi effettuati da Pisamo, competente per l'intervento, è stata concordata l'apposizione di due ulteriori cartelli anche sotto il loggiato del Casino dei Nobili, in Borgo Stretto, dove sono presenti degli scalini per l'accesso in piazza Garibaldi. Il cartelli indicano la possibilità di immettersi in piazza Garibaldi, senza incontrare barriere architettoniche. Presenti le indicazioni poi in piazza XX Settembre e a Palazzo Gambacorti. L'importo dei lavori è di complessivi 800 euro circa.