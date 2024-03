Il presidente e la direttrice della Società della Salute pisana, rispettivamente Sergio Di Maio e Cristina Laddaga, intervengono per rispondere al consigliere comunale Francesco Auletta in merito alla denuncia della situazione del progetto 'Isola che c'è' dell'Associazione Pisana Amici del Neonato (Apan), progetto che prevede forme integrate di assistenza ai nuclei familiari dei bambini nati pretermine o con patologie alla nascita, ricoverati presso il reparto di Neonatologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa.

"Ricordiamo al consigliere comunale Auletta - scrivono in una nota dalla Sds - che il finanziamento per il proseguimento anche di questo progetto è stato erogato dalla Regione all'Azienda Ospedaliera Pisana e non alla Società della Salute della Zona Pisana, come risulta dalla delibera regionale 802 del 10 luglio 2023. Di questo, per l'altro, l'associazione, è stata informata da tempo, con lettera del 19 settembre 2023 del direttore amministrativo dell'Ausl Nord Ovest Gabriele Morotti". Sul punto delle difficoltà riscontrate, rispondono gli amministratori: "Siamo certi che l'Azienda Ospedaliera provvederà quanto prima e nel migliore dei modi a garantire il proseguimento di questo progetto".