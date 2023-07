Un pomeriggio fra amici, in casa, per superare la calura estiva, che diventa lo scenario spaventoso - e pericoloso - di una rapina coltello alla mano. E' successo ieri, 13 luglio, in un'abitazione del centro di Pontedera.

Protagonista della vicenda è un gruppo di 20enni di nazionalità senegalese. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i giovani si trovavano insieme presso la casa di uno di loro, quando uno dei presenti ha preso un coltello da cucina e lo ha puntato contro un altro, facendosi consegnare il telefono cellulare. La vittima, incredula e impaurita, è scappata dalla casa, andando dritto alla stazione dei Carabinieri. Qua ha denunciato l'accaduto, attivando l'intervento dei militari.

Gli operatori della Stazione e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia si sono presentati alla casa, avviando gli accertamenti. Il giovane sospettato non ha opposto resistenza e ha consegnato spontaneamente il cellulare, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. La vicenda si è conclusa in caserma, dove sono stati portati tutti i presenti per la ricostruzione dei fatti. Sulle motivazioni del gesto, nessuno ha saputo dare una spiegazione ulteriore. Dopo la formale identificazione e la redazione degli atti di rito, il presunto autore dell'azione delittuosa è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata dall'uso di armi.