Litorale: entro l'estate al via i lavori per la nuova Casa di Comunità

Il litorale pisano avrà la sua Casa di Comunità, un polo socio-sanitario che garantirà numerosi servizi ai cittadini. I lavori partiranno entro l'inizio dell'estate con durata prevista di un anno.

La nuova struttura nascerà da un intervento di riqualificazione e ampliamento dell’attuale distretto di via Andò, un investimento di circa 900mila euro finanziato dall’Asl Toscana nord ovest con risorse provenienti dal PNRR e il supporto della SdS Pisana e del Comune di Pisa.

Per evitare disagi alla popolazione durante l’esecuzione dei lavori gli attuali servizi rimarranno attivi. Infatti, grazie ad un ulteriore investimento di 20mila euro sarà installata una struttura mobile che consentirà di accogliere tutte le prestazioni che vengono erogate attualmente, che vanno dalla guardia medica a quella turistica passando per il Cup compresi il punto prelievi e gli ambulatori ginecologico e pediatrico. Inoltre ci sarà uno spazio interamente a disposizione dei medici di medicina generale.

"Nessun servizio, dunque, sarà interrotto nell’immediato ma l’intenzione è quella di potenziarli - precisano dall'Asl - le Case della Comunità, infatti, nascono proprio per questo, una volta completati i lavori, sarà compito della Società della Salute e della Asl, riempire di servizi e contenuti la nuova struttura. E’ fondamentale, infatti, che la popolazione, in particolare quella più fragile, trovi in essa servizi e competenze adeguati alle necessità".