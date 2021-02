Coronavirus in Toscana: sono 1126 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.126 su 23.360 test di cui 14.562 tamponi molecolari e 8.798 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,82% (9,1% sulle prime diagnosi). E' quanto annuncia il governatore Eugenio Giani anticipando, come di consueto, il bollettino di oggi, 27 febbraio, sull'andamento della pandemia nella nostra regione. Per il terzo giorno consecutivo dunque, seppur con una lieve flessione, il numero dei nuovi casi supera quota mille.

Per questa settimana, come emerso dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, la Toscana resta in zona arancione con un indice Rt di 1,19, anche se l'andamento della pandemia viene definito di "rischio moderato, ma con alta probabilità di progressione".

Tre le zone rosse al momento istituite: il comune di Cecina e le province di Siena e Pistoia. Da valutare la situazione dell'Empolese Valdelsa dove i contagi corrono veloci.