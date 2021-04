Coronavirus in Toscana, 1003 nuovi casi: giovedì oltre 29mila vaccinazioni effettuate

C'è attesa per la decisione del Ministero della Salute sul passaggio della nostra regione in zona gialla dal 26 aprile

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.003 su 26.049 test di cui 13.880 tamponi molecolari e 12.169 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,85% sul totale dei tamponi e del 10,8% sulle prime diagnosi". Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino di oggi, 23 aprile, sull'emergenza Coronavirus.

Nell'ultima giornata in Toscana sono state effettuate più di 29mila vaccinazioni, aggiunge il governatore: 14mila agli over 80, 4mila a pazienti vulnerabili e caregiver e 11mila agli over 70.

Intanto c'è attesa per il possibile passaggio della nostra regione in zona gialla già a partire da lunedì 26 aprile. La decisione spetterà al ministro della Salute Roberto Speranza dopo il monitoraggio della cabina di regia in programma per oggi. Ieri il governatore Giani aveva confermato che la Toscana ha numeri da zona gialla.