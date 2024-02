Tirrenia, cede un terrapieno: evacuate 11 persone nella notte

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta, alle 3 di martedì 27 febbraio, in via delle Eriche a Tirrenia. L'intervento degli operatori è stato richiesto per un dissesto statico. Il cedimento di un muro di contenimento di un terrapieno, sull'unica via di accesso a quattro unità abitative, ha provocato l'allontanamento di undici persone. Il personale dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento, informando gli enti di competenza dell'accaduto e delle misure precauzionali intraprese.