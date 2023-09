Festa grande a San Michele degli scalzi: la Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo

Vessilli, stendardi e delegazioni arrivati da ogni angolo della Provincia. Tra i banchi i rappresentanti di tutte le principali cariche civili e militari del territorio pisano, alla presenza dell'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha celebrato nella mattinata di giovedì 21 settembre, nella chiesa di San Michele degli scalzi, San Matteo, patrono e protettore del Corpo delle Fiamme gialle.

Accanto al comandante provinciale Salvatore Salvo hanno preso posto il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, l'assessore Giovanna Bonanno e i delegati della Questura, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e numerosi militari in servizio sul territorio pisano. "La storia di Matteo rappresenta la perfetta sintesi del percorso di vita e professionale del personale della Guardia di Finanza - ha commentato l'arcivesvoco Benotto nel corso dell'omelia della funzione - da pubblicano, odiato dall'intera popolazione della Galilea in quanto riscuotitore delle tasse per conto del dominatore romano, è diventato discepolo di Gesù e portatore della sua parola nel mondo".

"Nel suo Vangelo si tocca con mano l'arbitrio che dominava la vita delle persone in quell'epoca. Gli stessi abusi e la medesima illegalità che la Guardia di Finanza oggi combatte senza sosta - ha proseguito l'arcivescovo - dalla storia di Matteo si capisce che il male si vince soltanto col bene. Seguendo l'esempio di Matteo è davvero possibile raggiungere e realizzare il bene comune. Camminando sulla via spirituale del Vangelo e su quella terrena della Costituzione".