Al Centro trasfusionale dell'Aoup raccolte 38 donazioni con Magic Joe

Sono 38 in tutto le donazioni di sangue raccolte al Centro trasfusionale dell’Aoup sabato 23 marzo con il mago Magic Joe, che ha intrattenuto con i suoi incantesimi donatori e accompagnatori. Delle 38 donazioni raccolte, 17 sono di sangue intero, 8 di emocomponenti e 13 differite. Alla riuscita dell’iniziativa ha contribuito sia il mago Magic Joe sia lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alle associazioni dei donatori.

A tutti va il ringraziamento dell’Aoup, perché il sangue in ospedale serve ogni giorno e donare è un grande gesto di generosità, solidarietà e senso civico.

Si ricordano gli orari di apertura del Centro trasfusionale (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al link dedicato.