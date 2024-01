Qualità, ambiente e sicurezza: confermata la certificazione al Consorzio 1 Toscana Nord

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord conferma e migliora le sue certificazioni ambientali superando a pieni voti la verifica degli enti di controllo. Nei giorni scorsi, infatti, l’ente consortile ha passato l’audit con Certiquality e ha mantenuto così il sistema di certificazione integrata 'Qualità, Ambiente, Sicurezza'. L’Ente di certificazione “non ha riscontrato non conformità ed ha rilasciato solo alcune semplici raccomandazioni che servono per alimentare il ciclo di miglioramento continuo dei nostri servizi e della nostra organizzazione - sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi - siamo orgogliosi perché oggi, come ieri, siamo ancora l’unico Consorzio in Toscana ad avere questa certificazione. Siamo un esempio da seguire e lo dimostra il fatto che altri Consorzi stanno muovendo i primi passi in questo campo per raggiungere il nostro risultato”.

Un motivo di orgoglio che impegna l’intero Consorzio di Bonifica a guardare ancora più avanti puntando a una nuova certificazione ambientale di grande importanza e prestigio. A fine febbraio è prevista la verifica finale della 'Dichiarazione ambientale' ai sensi del Regolamento EMAS, già positivamente valutata nella sua impostazione.

L’ente di certificazione ha valutato in maniera positiva l’ampio coinvolgimento della struttura nella gestione del sistema e l’impegno costante di guida e verifica dell’Amministrazione e della Direzione, anche con riesami mensili dell’andamento dei principali indicatori di processo.

“La certificazione integrata per il nostro ente non è solo un bollino da esibire, ma è piuttosto il simbolo di un sistema gestionale effettivo che supporta i nostri sforzi di miglioramento continuo nella gestione dei servizi e in campi per noi strategici come l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro - aggiunge Ridolfi - un sistema che ci ha consentito, anno per anno, di ottenere performance sempre migliori: il miglioramento del sistema di gestione aumenta l’efficacia delle nostre attività istituzionali, ad esempio sulla prevenzione dal rischio idraulico, e ci consente di operare per migliorare l’ambiente che ci circonda e per proteggerlo, obiettivi che rappresentano una priorità per il Consorzio”.