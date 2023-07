Chiusa la Chiesa dei Cavalieri per problemi al soffitto: mozione per la tutela e la riapertura

E' stata approvata nello scorso Consiglio comunale di Pisa, all'unanimità, una mozione per la tutela e la riapertura della Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano. L'immobile infatti risulta nuovamente chiuso per problemi strutturali.

"La mozione è stata presentata dal nostro gruppo consiliare Diritti in comune (Ucic-Up) - scrive la lista in una nota - per l'individuazione di azioni per la tutela e la riapertura della chiesa dopo che nelle settimane scorse il Demanio, ente proprietario, ha proceduto alla chiusura per verificare la stabilità dell'antico soffitto ligneo a cassettoni".

Nel documento approvato si legge che il Consiglio "esprime tutta la propria preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare, in quanto ci troviamo di fronte all'ennesima perdita nella fruizione di un bene storico-artistico di immenso valore per la città e per chi la visita". L'assemblea cittadina quindi "auspica che vengano fatti il più rapidamente tutti gli accertamenti necessari per la messa in sicurezza al fine di tutelare il patrimonio architettonico-artistico e, nel caso non vi siano i fondi sufficienti, vengano stanziate da parte delle istituzioni competenti le risorse necessarie".

Da qui l’impegno per il Sindaco e la Giunta di "incontrare l'Agenzia Demanio e il Soprintendente e riferire alla conferenza dei capigruppo sullo stato dell'arte e l'eventuale cronoprogramma dei lavori".