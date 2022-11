San Giuliano Terme: chiusa via dei Condotti per realizzare la rotatoria di Asciano

Chiusura prevista nel prossimo fine settimana per la via dei Condotti a San Giuliano Terme, nel tratto tra il semaforo di via Puccini e l'incrocio con la SP 30. L’interruzione del traffico viario si rende necessaria nel contesto dell’intervento della realizzazione della rotatoria di Asciano. La limitazione alla viabilità è prevista per quattro giorni, dal 19 al 22 novembre prossimi, salvo condizioni meteo avverse che prolungheranno la necessità di chiusura. E' stato inoltre predisposto un piano di segnalamento a tutte le principali intersezioni in modo da avvertire l'utenza e veicolarla su viabilità alternative. Tale segnaletica sarà messa in opera da mercoledì 16 novembre. In prossimità del cantiere sulla SP 30 sarà posto in opera un impianto semaforico.

"La limitazione al traffico dal prossimo 19 novembre si rende indispensabile per poter realizzare in sicurezza i lavori di riempimento dell'anello centrale della rotatoria di Asciano", afferma il presidente della Provincia Massimiliano Angori: "Proseguono a pieno ritmo le lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che sorgerà appunto all'incrocio tra la SP30 via delle Sorgenti e via dei Condotti: si tratta di un intervento del valore complessivo di circa 212.400 euro che mettiamo a punto anche grazie a un corposo finanziamento del Comune di San Giuliano Terme".

"Proseguiamo come Provincia di Pisa - conclude - l'opera di valorizzazione della viabilità disseminata su tutto il territorio provinciale, adoperandoci efficacemente in una delle nostre competenze principali. Come nostra consuetudine è nostro obiettivo garantire una sempre maggiore sicurezza per i cittadini e per gli utenti della strada. Anche nel caso specifico della rotatoria di Asciano, interveniamo su un nodo viario particolarmente trafficato, con l'intento di alleggerire il traffico e, contemporaneamente, garantire sempre più l'incolumità di ciascun utente della strada".

"Il nostro Ente cofinanzia la realizzazione di questa infrastruttura con una somma di circa 85mila euro. Proseguiamo, dunque, a grandi passi verso la messa in sicurezza di uno dei punti nevralgici della viabilità del nostro territorio, con un apporto diretto da parte del nostro Comune", afferma Sergio Di Maio, sindaco del Comune di San Giuliano Terme. "Ciclisti e pedoni, sia residenti che clienti delle attività commerciali, potranno attraversare in sicurezza questo incrocio, e anche gli automobilisti vedranno aumentare la loro sicurezza su strada; il tutto a beneficio anche del centro abitato. Ringraziamo la Provincia di Pisa e tutti i professionisti che hanno lavorato e lavorano per questa rotatoria che aumenterà la sicurezza della viabilità".