Si è svolto nella giornata di martedì 12 marzo il tavolo per l'edilizia scolastica pisana. L'incontro è stato strettamente operativo, con invito ristretto ai Dirigenti Scolastici, per fare il punto della situazione sugli spazi nei plessi cittadini, alla luce della iscrizioni che si sono chiuse di recente e in previsione del prossimo anno scolastico. Presenti al tavolo dei relatori: il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la Consigliera Provinciale alla Programmazione Scolastica Maria Antonietta Scognamiglio e il Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale professor Andrea Simonetti. Presenti inoltre tutti i dirigenti scolastici di Pisa, fatta eccezione per il Dirigente Scolastico del Matteotti, professor Caruso.

"Di particolare attenzione per il nostro Ente gli istituti che hanno registrato un forte incremento di iscrizioni tra cui il Liceo Buonarroti", afferma il Presidente Angori. "Al vaglio una serie di soluzioni per andare a ricercare le 5 aule mancanti segnalate dal Dirigente Scolastico Professor Salerni, tra cui una collaborazione tra istituti scolastici che hanno registrato un calo di iscrizioni e possono mettere a disposizione spazi scolastici ai plessi che più ne hanno necessità in virtù dei nuovi ingressi. Siamo inoltre al lavoro per mettere a punto la miglior situazione possibile per l'istituto Carducci, andando a rintracciare spazi grazie alla proficua collaborazione con istituzioni e enti privati, e con le realtà associative locali di Anpi e Wwf, che hanno collaborato accettando nuove collocazioni. A ciò si aggiunge anche la riqualificazione degli spazi esistenti interni all'istituto Carducci a cura della Provincia di Pisa. In più stiamo analizzando le soluzioni anche per quanto concerne il Da Vinci-Fascetti, anche questo istituto alla ricerca di spazi".

"Con i numeri alla mano, relativamente alle nuove iscrizioni scolastiche, la sinergia tra istituti che mettono a disposizione spazi a quei plessi che più ne hanno necessità è un valore aggiunto. Già in passato ha consentito di rintracciare soluzioni positive in un'ottica di collaborazione fattiva, come fecero il Liceo Dini e il Liceo Galilei alcuni anni fa, supportandosi tra loro, consentendo la risoluzione di quelle che erano importanti criticità operative", sottolinea la Consigliera alla Programmazione Scolastica, Maria Antonietta Scognamiglio. "Confidiamo - aggiunge - che la collaborazione tra istituti sarà massima anche per l'avvio del nuovo anno scolastico, nell'ottica di un supporto costante e reciproco, da mettere in piedi di anno in anno per quei plessi che hanno maggiori difficoltà in base al dato numerico delle nuove iscrizioni. Un elemento di collaborazione solidale che ci piace contraddistingua la Provincia di Pisa. Per il futuro, inoltre, il nostro Ente, anche su utile suggerimento del professore Simonetti, cercherà di lavorare all'accoglienza diffusa dei ragazzi e delle ragazze, a partire proprio da logiche solidali tra istituti che consentano una vita scolastica migliore per tutti, compresi i soggetti più fragili o i diversamente abili. E in tal senso, un altro obiettivo sarà quello di provare ad allungare il periodo di orientamento pre iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado".