Chiusi fino a settembre i ponti sulla strada regionale 206 'Pisana-Livornese'

Da lunedì 25 luglio sarà chiuso al traffico viario il tratto compreso tra il km 38+550 ed il km 39+200 della srt 206 'Pisana-Livornese', per interventi di manutenzione straordinaria ai ponti stradali compresi in questo tratto, a cura della Provincia di Pisa.

"Attraverso un ampio confronto tra i vari organismi e le istituzioni, abbiamo deciso di eseguire queste lavorazioni principalmente a fine luglio e nel mese di agosto, in un periodo in cui l’affluenza media sulla 206 è comunque in calo rispetto ai restanti periodi dell’anno. Il tratto sarà interdetto al traffico fino al prossimo 9 settembre, con l’intenzione dunque, in base al cronoprogramma degli interventi, di riaprire la viabilità prima dell’inizio dell’anno scolastico e della piena ripresa delle attività dopo la pausa estiva". Così spiega il presidente Massimiliano Angori.

Si tratta di lavori che si rendono necessari per "garantire una sempre maggiore sicurezza sulla viabilità provinciale - prosegue - a tutela di cittadini e utenti della strada: le lavorazioni hanno un costo complessivo di circa 710mila euro, già comprensivo dell’adeguamento dovuto all’aggiustamento dell’incremento dei prezzi di materiali e manodopera a livello nazionale". "Le lavorazioni - aggiunge il consigliere alla viabilità e infrastrutture Giacomo Santi - riguarderanno la sostituzione degli impalcati dei ponti, previa la demolizione degli attuali impalcati, operazione finalizzata a una generale riqualificazione di queste infrastrutture. L’accesso all’abitato di Arnaccio compreso tra il km 38+580 ed il 39+100 sarà garantito attraverso la SP 24 'Arnaccio-Calci'; le corse autobus nella tratta Pisa-Collesalvetti saranno deviate lungo l’itinerario alternativo costituito dalla superstrada, per l’intera durata della chiusura. Le viabilità alternative saranno comunque opportunamente segnalate su strada attraverso apposita segnaletica apposta, sempre nell’ottica di una sicurezza garantita per gli utenti della viabilità".