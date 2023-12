Servizi: chiusa la piattaforma 'Zerocoda' dell'Asl

Dal tardo pomeriggio di ieri, 28 dicembre, l'Azienda USL Toscana nord ovest ha chiuso il portale 'Zerocoda' con il quale era possibile prenotare on line tutta una serie di servizi ed esami: dai prelievi del sangue alle curve glicemiche, dal ritiro di farmaci alla consegna dei campioni, dai servizi di assistenza integrativa ai servizi di Cup, anagrafe, tessera sanitaria, protesica.

Il vecchio indirizzo internet https:// usltoscananordovest.zerocoda. it/ ora rimanda al portale regionale 'Zerocode'.

La chiusura è stata determinata dalla generale riorganizzazione dei servizi on line che ha interessato l'Azienda in questi ultimi anni e che ha visto molti dei servizi offerti da 'Zerocoda' trasferirsi su altre piattaforme, in particolare proprio sulla piattaforma regionale 'Zerocode' (https://zerocode.sanita. toscana.it/#/home), dove adesso sono gestite le prenotazioni dei prelievi di sangue.

L'unico servizio che, temporaneamente, dovrà essere prenotato per telefono, fino al rilascio del nuovo portale dedicato, sono le curve di carico effettuate nella Zona distretto livornese (Livorno, Collesalvetti, Capraia Isola) e alla Casa della salute 'Tabarracci' di Viareggio.

Per la Zona distretto livornese il numero da chiamare è lo 0586 223472, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 12. Per la Casa della salute 'Tabaracci' il numero da chiamare è lo 0584 1661346, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, presso la Croce Verde di Viareggio.