La storica azienda di calzature 'Scarpe&Scarpe', con più di 130 negozi e circa 1.550 dipendenti in tutta Italia, ha annunciato l'imminente chiusura del punto vendita nel parco commerciale Centro dei Borghi di Cascina. La Filcams Cgil di Pisa denuncia che sono 9 gli impiegati a rischio perdita del posto di lavoro.

"Nell’ultimo incontro con l'azienda - scrive il sindacato - tenuto il 5 marzo, è emerso che la chiusura sarebbe 'una scelta forzata ed involontaria dovuta all’esclusiva volontà e responsabilità della proprietà immobiliare', che non avrebbe intenzione di prorogare il contratto di locazione dei locali per creare un nuovo mix merceologico all'interno dell'area. Già da tempo la proprietà dell’immobile, riconducibile a Unicoop Firenze, ha intimato lo sgombero entro il 31 luglio di quest’anno. In questa situazione Scarpe&Scarpe, ha così comunicato al sindacato 'la necessità' di procedere alla chiusura".

La Filcams Cgil di Pisa, ribadisce che "nessuna lavoratorice deve essere lasciata a casa! Ci opponiamo alla perdita di posti di lavoro, anche di uno solo. Abbiamo chiesto, anche con la presenza dell'amministrazione comunale, l'apertura di un tavolo di crisi con Unicoop Firenze. Andremo in ogni sede opportuna sino anche alla Regione per far salvaguardare i posti di lavoro".

Le lavoratrici, con l'organizzazione sindacale, già da ieri 12 marzo hanno comunicato lo stato di agitazione. "Non mancheranno momenti di protesta in ogni sede - ha concluso il sindacato - fino allo sciopero, per difendere il loro diritto al posto di lavoro!".