Ciclovia Tirrenica: una 'Staffetta per il Parco' per chiedere un percorso alternativo

Giornata di mobilitazione, domenica 29 maggio, promossa dalle associazioni ambientaliste contro "un tracciato non consono alla conservazione delle emergenze ambientali e naturalistiche presenti nei territori coinvolti" della Ciclovia Tirrenica. A lanciare la 'Staffetta per il Parco' sono Coordinamento la Lecciona non si tocca, Legambiente Pisa e Versilia, Lipu, Wwf Amici della Terra Versilia, Museo Gïåk Vërdün, Apuane Libere, Extinction Rebellion e il Comitato per la Salvezza della Pineta.

"Se il Comune di Viareggio - scrivono le associazioni - vuole permettere il passaggio della Ciclovia del cuore della Riserva naturale della Lecciona, quello di Vecchiano ha proposto un percorso che lambisce le Riserve della Bufalina, di Bocca di Serchio, di Bozzone, Ugnone e Fiumaccio, mentre quello di Pisa un tracciato che attraversa gli spazi della Tenuta di San Rossore, la proposta avanzata dalle Associazioni, i Movimenti e i Comitati dell’area Versiliese e Pisana è quella di un percorso alternativo, più veloce e diretto, che permetta di collegare Viareggio con Migliarino e Pisa, consentendo una fruizione della Cicloviapista non solo turistica, ma anche rivolta a chi volesse usare la bicicletta per recarsi al lavoro avvalendosi di una infrastruttura valida, veloce e sicura. Una proposta che risparmi le bellezze ambientali del territorio, raggiungibili attraverso diramazioni secondarie, come avviene già per le auto con le grandi uscite stradali.

La Marcia per il Parco prevederà un gruppo ristretto di persone che percorrerà il tratto di circa 25 chilometri a piedi, mentre altre saranno impegnate nei tre presidi fissi di Viareggio (Viale Europa), Vecchiano (piazzale Montioni) e al Parco di San Rossore in cui, durante tutta la giornata, si terranno momenti informativi, animazione e attività di scoperta e valorizzazione del territorio. Il gruppo di marciatori, collegando i 3 presidi, rappresenterà l’elemento unificante della manifestazione. Partenza dalla Lecciona fino all'arrivo a San Rossore.

Per iscriversi alla marcia invece scrivere a: tracciatosbagliato@gmail.com.