Il Circolo Culturale Filippo Mazzei premia l'innovazione dei vincitori del Contamination Lab 2023

Il Circolo culturale Filippo Mazzei ha premiato i vincitori del Contamination Lab 2023. La cerimonia si è svolta lo scorso 4 luglio in occasione dell’Indipendence Day statunitense a Villa di Corliano. Nel corso della serata, i due team vincitori Fill the Gap, composto da Giuseppa Lonoce, Eliana Maraglino ed Alessandro Tripodi, e Hear Again, di cui fanno parte Annachiara Aiello, Dario Balboni, Giacomo Carfì e Sebastian Serra hanno esposto la loro idea di impresa e hanno ricevuto una targa da Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei.

"Un grazie al presidente Balzi per la bellissima iniziativa e per avere coinvolto il nostro Ateneo anche quest’anno in questo importante evento organizzato dal Circolo Culturale Filippo Mazzei - ha detto il professor Marco Macchia, Delegato del Rettore per i Rapporti con il Territorio - la scelta di premiare gli startupper vincitori del Contamination Lab evidenzia il valore dei nostri giovani e delle loro idee innovative".

Il circolo culturale Filippo Mazzei, così chiamato in onore al medico e diplomatico italoamericano, opera per valorizzare le discipline a cui il Mazzei si dedicò in vita, dunque politica, quella estera in particolare, giornalismo, agricoltura, economia e medicina. In un quadro di amicizia e scambio tra i popoli, in particolare con gli Usa, il circolo organizza eventi, raccolte di fondi e iniziative di volontariato a tutela del nostro patrimonio culturale e dell’italian food.