Divertimento e risultati per i pulcini del Circolo Scherma Arno alla Prova Carlo Macchi

Presso il 'Centro Sportivo 360°', sede del Circolo Scherma Navacchio, si è disputata la prima domenica di dicembre la Prova di debutto dell’anno sportivo 2023/24, del Circuito Promozionale Maestro Carlo Macchi. Questa manifestazione schermistica rientra nell’ambito del progetto 'Insieme per giocare alla Scherma' promossa dal C.S.A.In (Centri Sportivi Aziendali Industriali).

Il progetto, al quale hanno aderito gran parte delle società di scherma della Toscana affiliate all’Ente, nasce dalla necessità di svolgere una promozione mirata alla divulgazione della scherma attraverso un percorso strutturato che privilegi gli aspetti educativi e formativi parallelamente a quelli ludici. L’educazione, la correttezza, il fair play, il rispetto per l’arbitro e per l’avversario sono i valori cardine della scherma su cui si basa il progetto fondato appunto nel Maestro a cui è stata intitolata la Prima Prova, Carlo Macchi.

Protagonisti bimbi, ragazzi e ragazze che si avviano nel mondo della scherma che hanno dato vita ad una gara autogestita dagli stessi minorenni, ovviamente sotto la supervisione di istruttori maggiorenni. Sono minorenni non soltanto gli atleti, ma anche gli arbitri, i computeristi e gli animatori. Molte le società toscane che hanno aderito all’iniziativa inviando i loro mini-atleti a tirare di scherma insieme a coetanei appartenenti alla stessa categoria.

Presente anche il Circolo Scherma Arno con una rappresentanza di sei mini-atleti appartenenti alla categoria dei pulcini (anno 2014) che si sono cimentati in assalti con il fioretto di plastica. Elena Bencivinni, Raoul Viri, Cernicchiaro Francesco, Enea Marchi, Daphne Paoletti e Bini Olivia, questi i baby schermidori che hanno fatto il loro esordio in un torneo regionale e, pur se evidentemente emozionati, hanno mostrato grinta ed il carattere. Arrivando perfino, è il caso del calcinaiolo di Oltrarno Francesco Cernicchiaro, sul podio, con la medaglia d’argento al collo della categoria pulcini di fioretto maschile.

Per i piccoli del Circolo Scherma Arno fondamentale la presenza a fondo pedana della preparatrice atletica ed istruttrice Ida Lepore, nonché della collaborazione dell’animatore Costantino Rosoni e degli atleti agonisti Guglielmo Alessandrucci e Vittoria Fadda che hanno infuso sicurezza nei giovanissimi atleti, ingrediente magico per trasformare le gare in puro divertimento.