Sorpresi nel verde di Calambrone con droga e bilancino: arrestati due spacciatori

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa, durante il servizio per il contrasto dell'abbandono di rifiuti nella zona di Calambrone, hanno arrestato due 20enni di origine marocchina, senza fissa dimora, sorpresi all'interno della zona verde situata lungo via dei Porcari.

Alla vista dei militari, i due soggetti hanno cercato precipitosamente di fuggire all'interno del bosco con l'intento di far perdere le proprie tracce. Raggiunti dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di numerosi involucri di cocaina, probabilmente confezionati per la vendita e di un involucro più grande. Avevano inoltre un bilancino elettronico di precisione e due telefoni cellulari.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma in attesa del processo.