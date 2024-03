Pontedera, prodotti da forno privi di etichettatura: sequestrati 45 chili di colombe e schiacciate di Pasqua

In un Comune del comprensorio della Compagnia di Pontedera, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno segnalato all’autorità amministrativa un titolare di cariche di un’attività della filiera alimentare. Nello specifico è stata contestata la detenzione per la somministrazione - all’interno del banco espositore degli alimenti - di prodotti da forno (colombe farcite, schiacciate di Pasqua) totalmente privi di etichettatura o di qualsivoglia indicazione, non in conformità a quanto indicato nel manuale di autocontrollo che prevede specifiche procedure per il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti finiti. I militari hanno provveduto al sequestro cautelare di 45 chilogrammi di questi prodotti ed elevato sanzioni amministrative per 2000 euro.