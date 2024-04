Cittadini a difesa del verde urbano: nasce il Comitato difesa alberi di Pisa

La cittadinanza si fa attiva e scende in piazza per difendere il verde urbano. La notizia arriva dai fondatori del Comitato difesa Alberi di Pisa, creato ufficialmente lo scorso 10 aprile. "Abbiamo assistito a numerosi abbattimenti di alberi singoli o di interi filari - spiegano gli ideatori - da via Giovanni Pisano a via di Pratale a Lungarno Simonelli, da Porta a Lucca a via Pungilupo fino agli ultimi tagli in piazzale Genova".

"Tagliare un albero maturo sano non può considerarsi compensato dalla piantumazione di un alberino piccolo, che spesso non sopravvive, tanto meno di un arbusto o di un’aiuola. Questa tendenza riduce progressivamente il volume complessivo delle chiome ed incide molto negativamente sull’ecosistema e paesaggio urbano e sulla vivibilità".

I promotori del Comitato proseguono: "Un albero ucciso ci ha dato ossigeno, ombra dove mettere l'auto e abbassato la temperatura stradale dove camminiamo. Un fuscello non farà niente di tutto questo prima di 40, 50 anni. Il Comune ci ha privato di aria, ombra e frescura. Beni di cui ci lamentiamo tanto in estate soprattutto negli ultimi decenni".

"Non sono gli alberi esistenti a doversi adeguare ai progetti urbanistici ma sono i progetti urbanistici a doversi adeguare agli alberi maturi esistenti che vanno tutelati e curati - ed eliminati solo in casi estremi di pericolo che vanno accertati in modo ben documentato e trasparente da commissioni di esperti".

"In occasione del Tavolo Verde con le associazioni ambientaliste che si terrà il 16 aprile a Palazzo Gambacorti, ci riuniremo in presidio dalle 16:30 alle 18:30 sotto la sede del Comune per parlare ai concittadini dei nostri alberi".