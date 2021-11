Cerimonie: Pontedera ricorda Giovanni Gronchi

"La nostra comunità vuole continuare a testimoniare il proprio riconoscimento ad una figura il cui lascito culturale e civico è scolpito nell'identità di questo territorio ed il cui insegnamento, ancora oggi, indica la strada da percorrere per affrontare le sfide dei nostri tempi. Una strada da seguire anche per le nostre figlie ed i nostri figli, appunto per questo Pontedera ha voluto dedicargli la biblioteca cittadina, centro di cultura e studio per tanti giovani del nostro territorio, che ogni giorno vi si recano numerosi".Sono le parole del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, che questa mattina ha partecipato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, alla cerimonia al cimitero della Misericordia in ricordo di, nato a Pontedera nel 1887 e presidente della Repubblica dal 1955 al 1962.