Il Comune di Pisa ha rinnovato la convenzione con Bibliolandia

E' stat approvata in Consiglio comunale a Pisa, nella seduta del 15 aprile, la delibera di adesione alla 'Rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa' per il periodo 2024/2028. La decisione era stata già approvata all’unanimità in Terza commissione consiliare a marzo. "Un particolare ringraziamento - ha detto la presidente della commissione Virginia Mancini (Fi) - all’assessore Bedini e alla dottoressa Parini".

La Rete Bibliolandia nasce nel 1999 al fine di promuovere la cooperazione e collaborazione nella gestione dei servizi documentari bibliotecari e archivistici. Il Comune di Pisa ha aderito alla Rete Documentaria Bibliolandia con delibera di Consiglio n. 58 del primo ottobre 2009, riconoscendo all’Unione Valdera le funzioni di Ente capofila. Oggi la Rete comprende 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio della provincia di Pisa e costituisce di fatto una grande Biblioteca virtuale di oltre 500mila volumi, catalogati in forma elettronica e ricercabili. Il servizio è libero e gratuito.

L’attuale convenzione di Pisa è in scadenza il 31 dicembre 2024. "E' stato ritenuto necessario procedere all’approvazione anticipata di una nuova convenzione di Rete - spiega Mancini - che assicuri la partecipazione al bando della Regione Toscana di prossima pubblicazione, riferito al progetto 'Adulti In-formati. Avviso per progetti di apprendimento permanente nelle biblioteche e negli archivi', finanziato dal fondo comunitario FSE+ per il quale la partecipazione è subordinata ad una convenzione di Rete a carattere pluriennale con una durata almeno pari alla durata del bando stesso, ossia 2024-2027".